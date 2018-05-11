Александр Городилов покинул пост генерального директора АО «Ижавиа»

Опубликована: Сегодня 10:38

фото: izhavia.su
Александр Викторович Городилов покинул пост генерального директора АО «Ижавиа». Об этом информагентству «Аргументы в Ижевске» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Городилов занимал эту должность с 31 декабря 2011 года. Ранее он был заместителем генерального директора предприятия по персоналу и общим вопросам.

Возможно, его отставка связана с разделением «Ижавиа» на аэропорт и авиакомпанию, которое должно завершиться осенью 2018 года. Напомним, в январе глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о выделении аэропорта от юридического лица и поиске инвестора. По словам министра транспорта России Максима Соколова, такое решение даст стимул развитию не только самому аэропорту, но и авиакомпании с точки зрения использования новых типов судов.

Наша справка: Александр Викторович Городилов родился 24 апреля 1965 года в Ижевске.

1991 г. - старший оперуполномоченный Особого отдела КГБ СССР по Управлению внутренних войск МВД СССР по Уралу, г. Свердловск.

1992-1999 г. - старший оперуполномоченный Министерства безопасности Удмуртской Республики; заместитель начальника отделения Управления Федеральной службы контрразведки России по Удмуртской Республике; начальник отдела Управления Федеральной службы контрразведки России по Удмуртской Республике.

1999-2001 г. - руководитель секретариата – помощник Председателя Правительства Удмуртской Республики.

2001-2004 гг. - руководитель секретариата Председателя Правительства Удмуртской Республики Юрия Питкевича.

2004-2011 гг. - Заместитель руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики - руководитель секретариата Председателя Правительства Удмуртской Республики Юрия Питкевича.


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