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Автодорогу «Ижевск-Можга» закрыли для транспорта из-за взрывов в Пугачево
Опубликована: 16 Мая 2018 г. 17:28 В связи со взрывами снарядов на бывшем полигоне в поселке Пугачево Госавтоинспекция Удмуртии информирует о временном ограничении движения всех транспортных средств на участке автодороги «Ижевск-Можга» от пос. Совхозный до Можги.
Движение всех видов транспортных средств временно ограничено в целях обеспечения безопасности. Водителей, выезжающих из Ижевска в сторону Можги рекомендуется использовать пути объезда через село Вавож.
К 17:05 движение транспорта было восстановлено в полном объеме.
Напомним, о детонации снарядов в Пугачево стола известно в среду, 16 мая. ЧП произошло из-за возгорания травы на территории более 100 тыс квадратных метров.