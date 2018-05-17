Автодорогу «Ижевск-Можга» закрыли для транспорта из-за взрывов в Пугачево

Опубликована: 16 Мая 2018 г. 17:28

фото: newstracker.ru
В связи со взрывами снарядов на бывшем полигоне в поселке Пугачево Госавтоинспекция Удмуртии информирует о временном ограничении движения всех транспортных средств на участке автодороги «Ижевск-Можга» от пос. Совхозный до Можги.

Движение всех видов транспортных средств временно ограничено в целях обеспечения безопасности. Водителей, выезжающих из Ижевска в сторону Можги рекомендуется использовать пути объезда через село Вавож.

К 17:05 движение транспорта было восстановлено в полном объеме.

Напомним, о детонации снарядов в Пугачево стола известно в среду, 16 мая. ЧП произошло из-за возгорания травы на территории более 100 тыс квадратных метров.


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