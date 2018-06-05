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Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске
Опубликована: 4 Июня 2018 г. 14:14 Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске. Соответствующие распоряжения за подписью первого замглавы горадминистрации Сергея Задорожного опубликовано на официальном сайте города.
Так, установят знаки «Пешеходный переход» и нанесут соответствующую дорожную разметку на улице 1-я Подлесная, перед пересечением с улицей 30 лет Победы, и в переулке Широком, перед пересечением с улицей Коммунаров.
Ранее сообщалось, что в Ижевске ликвидируют два нерегулируемых пешеходных перехода на улице Клубной. Первый переход уберут напротив здания №44, другой - напротив здания №62а.