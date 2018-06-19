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Ульяновские полицейские задержали ижевчанина за организацию торговой наркосети
Опубликована: Сегодня 09:42 Жителя Ижевска надолго угодил за решетку за попытку организовать в Ульяновске масштабную сеть по реализации запрещенных курительных смесей и производных N-метилэфедрона. Как сообщает прокуратура региона, мужчина начал свою незаконную деятельность летом 2017 года, договорившись через сеть «Интернет» с контрагентом о продаже в Ульяновской области запрещенных веществ.
В целях конспирации процесс должен был осуществляться посредством оборудования «закладок», информация о месте которых должна была передаваться наркопотребителям только после перевода денежных средств на номера виртуальных счетов электронной платежной системы.
Выезжая в различные города Российской Федерации, ижевчанин забирал оптовые партии опасных для жизни и здоровья человека субстанций, которые расфасовывал в арендованных квартирах и помещал стрип-пакеты с наркотиками в тайники.
Однако, несмотря на все попытки скрыть свою деятельность от правоохранительных органов, в ноябре прошедшего года мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В ходе спецмероприятий в машине и жилище злоумышленника было изъято более 3,5 кг производного N-метилэфедрона и «спайса».
Уроженца Удмуртии приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 100 тыс рублей.