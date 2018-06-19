Ульяновские полицейские задержали ижевчанина за организацию торговой наркосети

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: temasaratov.ru
Жителя Ижевска надолго угодил за решетку за попытку организовать в Ульяновске масштабную сеть по реализации запрещенных курительных смесей и производных N-метилэфедрона. Как сообщает прокуратура региона, мужчина начал свою незаконную деятельность летом 2017 года, договорившись через сеть «Интернет» с контрагентом о продаже в Ульяновской области запрещенных веществ.

В целях конспирации процесс должен был осуществляться посредством оборудования «закладок», информация о месте которых должна была передаваться наркопотребителям только после перевода денежных средств на номера виртуальных счетов электронной платежной системы.

Выезжая в различные города Российской Федерации, ижевчанин забирал оптовые партии опасных для жизни и здоровья человека субстанций, которые расфасовывал в арендованных квартирах и помещал стрип-пакеты с наркотиками в тайники.

Однако, несмотря на все попытки скрыть свою деятельность от правоохранительных органов, в ноябре прошедшего года мужчина был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В ходе спецмероприятий в машине и жилище злоумышленника было изъято более 3,5 кг производного N-метилэфедрона и «спайса».

Уроженца Удмуртии приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 100 тыс рублей.


Теги
убийство преступление бизнес ремонт транспорт дороги Можга Дмитрий Медведев Малая Пурга выборы технологии бюджет кино безопасность лес суд животные Удмуртия прокуратура физкультура США правительство занятость Россия финансы Украина СМИ полиция Владимир Путин Интернет звезда терроризм праздник СКП оружие пристав телевидение ГИБДД фестиваль футбол мода наркотики Сарапул МЧС ИжГТУ хоккей Ижевск молодежь Глазов ДТП видео алкоголь долг самолет Голливуд религия Балезино зоопарк рейтинг штраф пенсия семья торговля школа погода выставка здоровье свадьба МВД спортсмен Москва туризм инвалид розыск конкурс пожар медицина природа строительство армия ГЖД промышленность банк дети Завьялово Ува ветеран Воткинск творчество вода Игра траур Госсовет УР Ижавто образование Новый год/Рождество депутат Александр Волков ЖКХ музыка
Все теги
Яндекс.Погода