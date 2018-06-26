|
В Ижевске без горячей воды остались несколько домов на Буммаше
Опубликована: Сегодня 09:42 Сегодня в Ижевске начинается новый, 17 этап гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», продлится он с 26 июня по 9 июля.
Так, горячую воду на этот период отключат по следующим адресам:
- Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с.
- Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36;
- 10 лет Октября 32а.
До 9 июля не будет горячей воды и в центральной части Ижевска. Здесь 16 этап опрессовок магистральных трубопроводов начался не по графику.
Загрузка...