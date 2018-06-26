В Ижевске без горячей воды остались несколько домов на Буммаше

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: chaiknet.ru
Сегодня в Ижевске начинается новый, 17 этап гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», продлится он с 26 июня по 9 июля.

Так, горячую воду на этот период отключат по следующим адресам:

 - Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с.

 - Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36;

 - 10 лет Октября 32а.

До 9 июля не будет горячей воды и в центральной части Ижевска. Здесь 16 этап опрессовок магистральных трубопроводов начался не по графику.
Загрузка...
Теги
туризм музыка Воткинск физкультура телевидение свадьба ветеран Владимир Путин Россия ДТП природа СКП зоопарк строительство армия Можга Александр Волков Ижавто молодежь преступление рейтинг Игра траур Сарапул Украина праздник финансы Интернет МВД оружие медицина пожар ГИБДД погода Ижевск занятость алкоголь банк СМИ суд Новый год/Рождество Москва бюджет выставка Глазов животные технологии творчество пристав МЧС инвалид промышленность спортсмен ЖКХ видео дети транспорт вода футбол розыск хоккей дороги убийство семья Дмитрий Медведев правительство пенсия депутат полиция звезда выборы мода ИжГТУ терроризм прокуратура ремонт бизнес лес Ува кино Голливуд фестиваль здоровье Балезино религия самолет школа наркотики конкурс ГЖД безопасность США штраф торговля образование Завьялово Госсовет УР долг Удмуртия Малая Пурга
Все теги
Яндекс.Погода