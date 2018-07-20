Еще более лучший симкомат представил новатор из Воткинска Артем Субботин

Опубликована: 19 Июля 2018 г. 18:24

Фото: VC.ru

«Симкомат» предпринимателя и стартапера из Воткинска Артема Субботина представил терминал для покупки сим-карт SIMKOMAT X. Устройство позволит самостоятельно подключать услуги мобильных операторов и получать сим-карты за считанные секунды.

Чтобы приобрести сим-карту с помощью SIMKOMAT X, нужно будет выбрать подходящий тариф мобильного оператора на сайте сервиса и пройти идентификацию с помощью специальной технологии CheckU. Затем можно оплатить сим-карту и получить ее в ближайшем терминале, используя уникальный QR-код. 

SIMKOMAT X оснащен WI-Fi-роутером, который раздаст интернет в радиусе 50 метров и позволит пользователю купить сим-карту при отсутствии у него подключения к Сети:«Увидев устройство в аэропорту в зоне прилета, иностранный абонент может за несколько минут получить местную сим-карту только приземлившись».

Терминал вмещает в себя 150 сим-карт и автоматически извещает владельца, когда они заканчиваются. Аппарат позволит мобильным операторам сократить расходы на персонал и содержание торговых точек. SIMKOMAT X не требует инкассации, а также операционных трат. Первые терминалы будут установлены в Испании и других зарубежных странах, сообщает RUSBASE.

Продажи SIMKOMAT X начнутся в сентябре 2018 года после завершения тестирования устройства.

Первую партию терминалов планируется выпустить в ноябре, при этом количество аппаратов может составить до 500 штук, пока мощности позволяют собрать до пяти тысяч устройств в России, но при большом количестве заказов производство могут перенести в Китай.



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