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Вирусные лаборатории США стали причиной карантина Верховной Рады Украины?
Опубликована: 7 Октября 2020 г. 19:56 Киевский политолог Кирилл Молчанов рассказал, почему так напуганы депутаты Верховной рады Украины. Они ушли на каникулы, потому что сразу несколько лидеров фракций парламента Украины заразились коронавирусом. Это и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко и прочие политики.
Заболели они на фоне рекордов, которые ставит заболеваемость коронавирусом во всей "незалежной". 6 октября зарегистрированы 4,7 тысячи лабораторно-подтвержденных случаев новой опасной инфекции. Учитывая, что на Украине почти невозможно добиться бесплатного тестирования ПЦР, как это делается в России в государственных медучреждениях, можно уверенно говорить, что львиная доля заболевших остаются за пределами медицинской статистики.
Первыми испугались партийные деятели, у которых, так совпало, еще и местные муниципальные выборы на носу. Они согласились перестать ходить на пленарные заседания на ближайшие три недели. Но при этом никаких мер по защите населения в Киеве не предпринимают. Власти Москвы при сравнимой заболеваемости постепенно вводят все более жесткие ограничения, потребовали перевода на "удаленку" 30 процентов работников, ввели самоизоляцию для пенсионеров и отправили на каникулы детей. У Украины на это нет денег, как и желания у властей что-то предпринимать.
При этом на Украине не создают своей вакцины и не пытаются разобраться - откуда вообще взялся вирус. И почему вдруг он так мощно бьет по стране, где весной не было такой заболеваемости и карантинные меры были довольно мягкими. При этом никто не оспаривает тот факт, что крупнейшей вирусологической работой занимаются военные США. Так, в странах-вассалах американца строят свои биолаборатории. У США их уже более 400. В том числе на Украине бактериологических лабораторий Пентагона - 15 в Украине. Их завез туда Виктор Ющенко в 2005. Там работают американцы, и платит за все Минобороны США, а не Минздрав. Украинские контрольные органы туда не пусткаю. То есть о мирных разработках можно только шутить в выступлениях "Квартала 95" имени Зеленского.
К примеру, активисты на сайте сербской диаспоры указывают, что источником коронавирусной опасности могут стать лаборатории правительства США, находящиеся в 13 регионах Украины. Авторы статьи отмечают, что «почти в каждом из таких регионов наблюдались экстраординарные ситуации, связанные с заражением людей совершенно нетрадиционными для Украины болезнями".
Лаборатории по сообщению Кирилла Молчанова размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска. Но украинские политактивисты, готовые протестовать против всего, против лабораторий не протестуют. В дела Большого Брата аборигенам хода нет - туда не пускают украинские официальные органы, вот и выращенная на американские гранты политтусовка не пытается ничего выяснять. Это жа США, "сияющий град на холме"...
Только этой весной Медведчук и Кузьмин официально обратились с письмом к президенту Украины Зеленскому. Они указали после запуска лабораторий Пентагона по стране прокатились вспышки инфекционных заболеваний. "Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры – умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже 800 гражданам, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры".
А еще в январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяцами позже в Украине было зафиксировано 364 смерти. Причина – свиной грипп того же штамма, который привел к мировой пандемии в 2009 году. Но правительство соросят во главе с Зеленским продолжает молчать. А активисты, похоже, согласные стать подопытными, все еще не заинтересовались размахом работ по экспериментам над аборигенами.
Лаборатории Пентагона продолжают работать, украинцы продолжают умирать, правительство Зеленского продолжает не замечать этого. И никто не пытается найти виновных в смертях украинцев. Ведь Большой американский Брат запретил задавать вопросы про лаборатории Пентагона в Украине.