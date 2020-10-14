Американцы пытаются замять свою роль в возникновении эпидемий на территории бывшего СССР Опубликована: 8 Октября 2020 г. 20:21

Pixabay.com Pixabay.com Дональд Трамп выступил на 75-ой сессии Генассамблеи ООН. И он призвал «привлечь к ответственности страну, которая распространила эту чуму по миру – Китай». Но уже весь мир заметил, что риторика президента США поменялась. Остались эмоции, словесные кружева, но никакой конкретики.







Украинский журналист указывает и на дату, когда изменилась риторика. 27 апреля 2020 года, брифинг в Белом доме, журналистка задает Трампу вопрос, какую конкретно цифру претензий США собираются выставить Китаю. Трамп вдруг начинает уходить от ответа. Он не захотел больше говорить на эту тему и понес какую-то ересь: "Мы могли бы сделать что-то проще, у нас есть способы сделать что-то намного проще, чем это..."







Зеленский и его "соросята" промолчали. Как-то помочь своим ставленниками решили 22 апреля в посольстве США. Там официально признали, что такие биолаборатории действительно работают, опубликовав полный список на своем официальном сайте.



Посольство США заявило, что биолаборатории работают по Программе по уменьшению биологической угрозы Министерства обороны США. Это 10 региональных лабораторий, Днепропетровская гослаборатория ветеринарной медицины, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук и Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова, а также Систему контроля за патогенами и Единая интегрированная система наблюдения за заболеваниями.



Но оказалось, что США построили сотни биолабораторий. Множество из них - на территории бывших республик СССР. Так журналисты украинского канала ТСН провели расследование и опубликовали материал о том, что смогли попасть внутрь одной из биолабораторий только после разрешения из посольства США. И ушло на это несколько недель. При этом ничего по настоящему важного журналистам так и не показали. А общественники на территорию лабораторий попасть не смогли вообще, как и добиться конкретных ответов - что именно изучают американцы на Украине? И почему Украина стала инкубатором массы инфекций, в том числе, уже побежденных ранее на территории бывшего СССР?



Всплыла информация, что сотрудники одной из биолабораторий в Казахстане еще в 2015 году экспериментировали с летучими мышами, способными переносить коронавирус, и выделили 25 видов. А в январе 2020 года в Казахстане внезапно обнаружили летучих мышей, живущих на свободе и зараженных коронавирусом.



Уже летом 2020 в Южной Осетии задержали гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Он в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района, прилегающих к границе Южной Осетии с Грузией вылавливал «коконы летучих мышей». Как оказалось с началом коронавирусной пандемии, американские вирусологи очень захотели купить этих самых мышей за 5 или за 10 тысяч долларов США за штуку. Почему украинский журналист обратил внимание на смену планов США по наказания Китая в апреле? Потому что на Украине в том же месяце возникли серьезные вопросы к деятельность лабораторий Пентагона, которые подозревают в опытах над украинцами. В начале апреля два украинских оппозиционных политика – Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин – публично потребовали от президента Владимира Зеленского отчитаться о деятельности биологических лабораторий, работающих с опасными вирусами на Украине.Зеленский и его "соросята" промолчали. Как-то помочь своим ставленниками решили 22 апреля в посольстве США. Там официально признали, что такие биолаборатории действительно работают, опубликовав полный список на своем официальном сайте.Посольство США заявило, что биолаборатории работают по Программе по уменьшению биологической угрозы Министерства обороны США. Это 10 региональных лабораторий, Днепропетровская гослаборатория ветеринарной медицины, Институт ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук и Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова, а также Систему контроля за патогенами и Единая интегрированная система наблюдения за заболеваниями.Но оказалось, что США построили сотни биолабораторий. Множество из них - на территории бывших республик СССР. Так журналисты украинского канала ТСН провели расследование и опубликовали материал о том, что смогли попасть внутрь одной из биолабораторий только после разрешения из посольства США. И ушло на это несколько недель. При этом ничего по настоящему важного журналистам так и не показали. А общественники на территорию лабораторий попасть не смогли вообще, как и добиться конкретных ответов - что именно изучают американцы на Украине? И почему Украина стала инкубатором массы инфекций, в том числе, уже побежденных ранее на территории бывшего СССР?Всплыла информация, что сотрудники одной из биолабораторий в Казахстане еще в 2015 году экспериментировали с летучими мышами, способными переносить коронавирус, и выделили 25 видов. А в январе 2020 года в Казахстане внезапно обнаружили летучих мышей, живущих на свободе и зараженных коронавирусом.Уже летом 2020 в Южной Осетии задержали гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Он в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района, прилегающих к границе Южной Осетии с Грузией вылавливал «коконы летучих мышей». Как оказалось с началом коронавирусной пандемии, американские вирусологи очень захотели купить этих самых мышей за 5 или за 10 тысяч долларов США за штуку. Вместе с тем, в лаборатории Пентагона в Грузии не скрывают, что проводят опыты на рукокрылых с 2012 года. Тогда их начали отлавливать в грузинском регионе Шида Картли, на границе с Южной Осетией. "Вместе с тем усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет т.н. "Центр общественного здоровья им. Р.Лугара". Согласно открытым данным в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории в рамках проектов, финансируемых Агентством по уменьшению оборонной угрозы министерства обороны США (DTRA) и американским Центром по контролю заболеваний (CDC), осуществляли систематический отлов рукокрылых в грузинском регионе Шида Картли, граничащем с Южной Осетией", - говорится в сообщении пресс-службы КГБ Южной Осетии. Это сообщает Информационное агентство "Спутник". Центр Лугара в Грузии прославился после того, как Игорь ГЕОРГАДЗЕ, бывший грузинский контрразведчик, рассказал, что бактериологическая лаборатория США регулярно проводит над людьми биологические эксперименты. И В Грузии от них умерли уже 73 человека. По его данным в декабре 2015 года после лечения гепатита С в лаборатории умерли 30 человек, в апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. Американцы тогда настояли, чтобы в графе о причине смерти грузинские власти написали «неизвестно».

И на эти сообщения 29 апреля 2020 года указал спикер МИД КНР Гэн Шуан. Он официально потребовал закрыть биолаборатории, размещенные в республиках бывшего СССР: «Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества <…> и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения», - потребовал Гэн Шуан от лица КНР.



5 мая Всемирная организация здравоохранения официально опровергла все обвинения США в адрес Китая. Так планы Белого дома «назначить виновным» Пекин провалились. США не предоставили вообще никаких доказательств в пользу своего обвинения.



На самой Украине



И каждая новая вспышка коронавируса будет снова и снова вызывать вопросы по поводу биолабораторий, выполняющих задачи Министерства обороны США. Но, штурмущие все новые рекорды по заболеваемости коронавирусом, украинцы так и не получили ни одного ответа на свои вопросы. Скандал вокруг биолабораторий Пентагона, инициированный Виктором Медведчуком, от своего разрешения далек как никогда. И США с помощью подельников из правительства Зеленского продолжают прятать правду о своих преступлениях на чужой земле, пытаясь спастись от очередного «внешнеполитического Вьетнама». И на эти сообщения 29 апреля 2020 года указал спикер МИД КНР Гэн Шуан. Он официально потребовал закрыть биолаборатории, размещенные в республиках бывшего СССР: «Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества <…> и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения», - потребовал Гэн Шуан от лица КНР.5 мая Всемирная организация здравоохранения официально опровергла все обвинения США в адрес Китая. Так планы Белого дома «назначить виновным» Пекин провалились. США не предоставили вообще никаких доказательств в пользу своего обвинения.На самой Украине вспоминают , как через 4 года после появления биолабораторий Пентагона в Тернополе в 2009 году от геморрагической пневмонии погибли 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры – умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже 800 гражданам, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры. В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяцами позже в Украине было зафиксировано 364 смерти от разновидности свиного гриппа 2009 года.И каждая новая вспышка коронавируса будет снова и снова вызывать вопросы по поводу биолабораторий, выполняющих задачи Министерства обороны США. Но, штурмущие все новые рекорды по заболеваемости коронавирусом, украинцы так и не получили ни одного ответа на свои вопросы. Скандал вокруг биолабораторий Пентагона, инициированный Виктором Медведчуком, от своего разрешения далек как никогда. И США с помощью подельников из правительства Зеленского продолжают прятать правду о своих преступлениях на чужой земле, пытаясь спастись от очередного «внешнеполитического Вьетнама».

Украинский блогер Микола Василькивский обратил внимание, что еще весной Дональд Трамп публично говорил, что именно Китай виноват в появлении коронавируса. Однако сейчас остались лишь обвинения в том, что китайцы недостаточно быстро отреагировали на проблему. Но нет больше ни слова про то, что у китайцев надо ограбить под предлогом наказания за разработку и распространение коронавируса. А ведь еще весной президент США вслед за Ангелой Меркель финансовой компенсации за распространение эпидемии коронавируса.Украинский журналист указывает и на дату, когда изменилась риторика. 27 апреля 2020 года, брифинг в Белом доме, журналистка задает Трампу вопрос, какую конкретно цифру претензий США собираются выставить Китаю. Трамп вдруг начинает уходить от ответа. Он не захотел больше говорить на эту тему и понес какую-то ересь: "Мы могли бы сделать что-то проще, у нас есть способы сделать что-то намного проще, чем это..."

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