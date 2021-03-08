Британские спецслужбы пытаются спасти остатки своего влияния, нанимая подлецов

Опубликована: 4 марта 2021 г. 19:01

thegrayzone.com

Попытка огрызка империи, которым является нынешняя Великобритания вести «большую игру» на просторах Евразии были бы смешны, если в результате ее действий не происходили кровавые конфликты как внутри государств, так между ними. России удалось погасить войну между Арменией и Азербайджаном, но это лишь усиливает жажду крови лондонских лордов.

Однако теперь, лишившись империи, флота и дееспособной армии, британцам приходится прилагать усилия к войне тайной. Спецслужбы Британии полагаются на свое мастерство в проведении специальных операций, направленных на сталкивание врагов и конкурентов, с тем, чтобы добиться успеха за чужой счет. Именно тут стоит искать истоки стравливания России со странами Европы.

Одним из столпов этой тайной войны является НКО «Британский совет». Организация вроде бы культурная и образовательная, но именно она координирует усилия по проникновению в круги творческой и научной интеллигенции, именно тут привлекают к участию в операциях спецслужб Великобритании. Reuters и BBC так же участвовали в секретных программах, финансируемых Министерством иностранных дел Великобритании. 

Финансирование шло через "благотворительные" фонды. Так, Фонд Thomson Reuters и BBC Media Action участвуют в тайной информационной войне, направленной на противодействие России. Работая через теневой отдел в FCO Великобритании, известный как Counter Disinformation & Media Development (CDMD), медиа-организации действовали вместе с группой разведчиков в секретной организации, известной просто как «Консорциум». Об этом пишет известный крымский блоггер СolonelСassad, пишущий о вопросах безопасности России. 

Среди подрядчиков британской разведки были Zinc Network и Albany Communications. Компания Zinc, ранее известная как "Прорыв", в Австралии была уличена в осуществлении подпольной программы по содействию поддержке государственной политики среди мусульман. В Albany Communications назвали базирующееся в Латвии издание Meduza ("Медуза") "ведущим сторонником этих игр".  "Медузе" платило правительство Швеции и нескольких поддерживаемых миллиардерами пронатовских фондов. 

При этом Zinc Network заявила, что к работе против России привлекались не только Meduza, но и Mediazona, псевдо-независимое СМИ, основанное двумя членами арт-группы Pussy Riot. Об этом рассказал телеканал Царьград. 

Американские расследователи левого политического спектра из «Grayzone» смогли найти секретные документы посольства Великобритании в Москве, которые прямо указывают на то, что через посольство координируется информационная война против России. Кроме прочего, они опубликовали документы, которые показывают общую связь в войне с Россией «Британский совет». 

Одним из тех, кто руководит воюющими с Россий внутри страны является британский дипломат Том Оппенхейм. Так, он создал целую сеть журналистов, которые действуют по его указанию и ведут войну против родины. 

Ранее российские спецслужбы опубликовали видео, где Владимир Ашурков, исполнительный директор антикоррупционной организации ФБК, встречается в агентом британской МИ-6 по имени Джеймс Уильям Томас Форд, работавшим в посольстве Великобритании в Москве. Во время встречи Ашурков просил от 10 до 20 миллионов долларов для организации работы СМИ на британские спецслужбы.

Документы американцев прямо указывают, что британцы используют против России и такие одиозные организации как «Bellingcat». Раньше ее использовали в Сирии, устраивая там фейковые химические атаки и тиражируя ложь о том, что Дамаск использует газы против оппозиции. Сейчас речь идет о 55 агентах. Об этом сообщает «Grayzone», приводя отчёт Albany Communications, в котором говорится о более чем 55 стрингеров, репортёров и видеооператоров, влияющих на СМИ с целью смены режима в Сирии, одновременно оказывая услуги PR для экстремистов в Сирии. Деньги присылали страны-членов НАТО и монархии Персидского залива.

При этом участие уже откровенно работающей на британские спецслужбы жительницу Лондона Марию Певчих даже не попало в поле зрения американцев. Но они нашли другое - материалы показывающие, что расследования «Bellingcat» об «отравлении» блогера Алексея Навального были топорной инсценировкой британских спецслужб. Как и, вероятно, до этого, таким же образом были использованы Скрипали. Кстати, а где они? Живы ли? Никто не знает.


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