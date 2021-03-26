Соратники Навального продолжают присваивать донаты на свою безбедную жизнь

Опубликована: 24 марта 2021 г. 18:39



Вконтакте Вконтакте

Алексей Навальный любит красивую жизнь. Он и квартиру в Москве снимал в престижном доме VIP-класса. И постоянно позволял себе отдыхать за границей, не смотря на то, что находился под надзором полиции и отмечался во ФСИН.Родная дочь дала массу поводов для понимания доходности бизнеса ФБК. На своем You Tube-канале она рассказала о поступлении в Стэнфордский университет и показала письмо из США об этом. На конверте был указан адрес квартиры Навального: улица Мастеркова, дом 1, жилой комплекс «Лира» премиального класса. Трехкомнатная квартира в нем стоит 37,5 миллионов рублей.Доходы Навальному приносили легковерные сочувствующие, присылавшие донаты на счет Школьники и студенты обеспечивали верхушке ФБК роскошную жизнь, обучение детей, дорогостоящий отдых. Об это пишет книгу экс-заместитель главы московского штаба Навального и юрист ФБК Виталий Серуканов. Его расследование «Привет, это Навальный» призвано рассказать, как Навальный врал своим сторонникам, что деньги собираются на юридическую помощь и оплату штрафов задержанных на митингах. Более того, не известно ни одного случая, чтобы юридическая помощь была оказана кому-то, кто вышел на "навальнинги" и не работал в ФБК.

Уже будучи в Германии якобы отравленный Навальный отправился отдыхать на Канары. В 28 декабря 2020 года Навальный улетел на острова, где, по мнению специалистов, встречался со своими американскими кураторами. Об этом пишет сайт SM-News.

Денег, которые присылают школьники на профильную деятельность скорее всего не хватит. Но ФБК получает пожертвования из иностранных источников. Биткойнами и на многие миллионы рублей. Так, за 2017-2018 годы за публикацию «шокирующих» расследований блогер получил на свой биткойн-кошелек более 62 миллионов рублей. Анонимный Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК» сообщил: «21 ноября 2018 года пришли 19,9 биткойна, а 22 ноября вышло видео о британском гражданстве Сергея Брилева».Биткойны тратятся на незаконный сбора информации. Сотрудники ФБК подкупают должностные лица, получают незаконный доступ к ведомственным базам данных. Навальные и его сотрудники в нарушение закона публикуют персональные данные и интерпретируют факты как бог на душу положит.Однако деньги спонсоров из иностранных спецслужб необходимо не только получить, их необходимо еще и легализовать. Делается это с помощью подконтрольных фирм. Они принадлежат и управляются руководителями Фонда. Это , например, это ООО «Медиа-Лайв» ООО «Страна Приливов» в России, и SIA Dataset в Латвии.Как сообщает Компромат.RU глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в начале 2018 года зарегистрировал для целей легализации средств непонятного происхождения ООО «Левиафан-медиахолдинг», а позднее ООО переименовали в «Медиа-Лайв».А, например, переводы на 940 тыс. в январе и 560 тыс. рублей в феврале 2018 компания «Страна приливов» направила зарегистрированному в Воткинске (Удмуртия) Фонду правового обеспечения граждан. Об этом сообщает Компромат.RU.

Этот фонд основал ранее судимый за мошенничество (судимость погашена в 2015 году, данные vybory.izbirkom.ru) юрист удмуртского штаба Навального Ильдар Закиров. Директором стал Леонид Волков. Транши на 1,5 млн рублей поступили в фонд меньше чем через месяц после того, как пресс-служба Воткинского районного суда в Удмуртии выпустила пресс-релиз о предстоящей ликвидации фонда. Соответствующее решение суд вынес 28 декабря 2018 года. Основание: не проводился аудит, руководящие органы фонда по указанному в ЕГРЮЛ адресу не располагаются, основные денежные средства направлены на выплаты физическим лицам. То есть Закиров так легализует свою прибыль.