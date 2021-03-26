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Соратники Навального продолжают присваивать донаты на свою безбедную жизнь
Опубликована: 24 марта 2021 г. 18:39 Алексей Навальный любит красивую жизнь. Он и квартиру в Москве снимал в престижном доме VIP-класса. И постоянно позволял себе отдыхать за границей, не смотря на то, что находился под надзором полиции и отмечался во ФСИН.
Родная дочь дала массу поводов для понимания доходности бизнеса ФБК. На своем You Tube-канале она рассказала о поступлении в Стэнфордский университет и показала письмо из США об этом. На конверте был указан адрес квартиры Навального: улица Мастеркова, дом 1, жилой комплекс «Лира» премиального класса. Трехкомнатная квартира в нем стоит 37,5 миллионов рублей.
Доходы Навальному приносили легковерные сочувствующие, присылавшие донаты на счет Школьники и студенты обеспечивали верхушке ФБК роскошную жизнь, обучение детей, дорогостоящий отдых. Об это пишет книгу экс-заместитель главы московского штаба Навального и юрист ФБК Виталий Серуканов. Его расследование «Привет, это Навальный» призвано рассказать, как Навальный врал своим сторонникам, что деньги собираются на юридическую помощь и оплату штрафов задержанных на митингах. Более того, не известно ни одного случая, чтобы юридическая помощь была оказана кому-то, кто вышел на "навальнинги" и не работал в ФБК.
Уже будучи в Германии якобы отравленный Навальный отправился отдыхать на Канары. В 28 декабря 2020 года Навальный улетел на острова, где, по мнению специалистов, встречался со своими американскими кураторами. Об этом пишет сайт SM-News.Денег, которые присылают школьники на профильную деятельность скорее всего не хватит. Но ФБК получает пожертвования из иностранных источников. Биткойнами и на многие миллионы рублей. Так, за 2017-2018 годы за публикацию «шокирующих» расследований блогер получил на свой биткойн-кошелек более 62 миллионов рублей. Анонимный Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК» сообщил: «21 ноября 2018 года пришли 19,9 биткойна, а 22 ноября вышло видео о британском гражданстве Сергея Брилева».
Биткойны тратятся на незаконный сбора информации. Сотрудники ФБК подкупают должностные лица, получают незаконный доступ к ведомственным базам данных. Навальные и его сотрудники в нарушение закона публикуют персональные данные и интерпретируют факты как бог на душу положит.
Однако деньги спонсоров из иностранных спецслужб необходимо не только получить, их необходимо еще и легализовать. Делается это с помощью подконтрольных фирм. Они принадлежат и управляются руководителями Фонда. Это , например, это ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, и SIA Dataset в Латвии.
Как сообщает Компромат.RU глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в начале 2018 года зарегистрировал для целей легализации средств непонятного происхождения ООО «Левиафан-медиахолдинг», а позднее ООО переименовали в «Медиа-Лайв».
А, например, переводы на 940 тыс. в январе и 560 тыс. рублей в феврале 2018 компания «Страна приливов» направила зарегистрированному в Воткинске (Удмуртия) Фонду правового обеспечения граждан. Об этом сообщает Компромат.RU.
Этот фонд основал ранее судимый за мошенничество (судимость погашена в 2015 году, данные vybory.izbirkom.ru) юрист удмуртского штаба Навального Ильдар Закиров. Директором стал Леонид Волков. Транши на 1,5 млн рублей поступили в фонд меньше чем через месяц после того, как пресс-служба Воткинского районного суда в Удмуртии выпустила пресс-релиз о предстоящей ликвидации фонда. Соответствующее решение суд вынес 28 декабря 2018 года. Основание: не проводился аудит, руководящие органы фонда по указанному в ЕГРЮЛ адресу не располагаются, основные денежные средства направлены на выплаты физическим лицам. То есть Закиров так легализует свою прибыль.В целом же, как сообщает Следственный комитет России Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и связанные с ним фондов было собрано 588 млн рублей. При этом, как сообщает RT, 356 млн из этих средств Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».
Так, ФБК эксплуатирует высокий уровень внимания и неприятия коррупции в России. При этом деньги фонд Навального получает нелегальные переводы на сбор или придумывание компромата в адрес отечественного бизнеса. Платят за это и недобросовестные бизнесмены и спецслужбы, готовые использовать любую информацию против России.
При этом нелегальные доходы тратятся ФБК на самые разные, никак не связанные с антикоррупционной деятельностью, цели. Слаженной команды не получается. Интересно, что сами люди, которые оказываются бенефициарами этой деятельности, зачастую просто замешаны в уголовных делах или в преступлениях против Родины.
Это, например, Мария Певчих. которую подозревают в половой связи с женатым Навальным, но которая очевидно связана со спецслужбами Великобритании.
Это и Михаил Светов. О котором известно, что в ФБК знали о любви блогера к малолетним девочкам, но все равно сотрудничали с ним. Так, 6 2019 годя в отношении его возбудили уголовное дело из-за постов 2011 года в Instagram-аккаунте Светова. Там - фотография бывшей девушки Светова, Анастасии, которой в 2011 году было 15-16 лет, а ему – около 27-ми. Об этом пишет сайт Nation-news.ru.