Сеть сайтов CitySites Global стала ширмой украинской пропаганды

Опубликована: Сегодня 15:49

Сайты под ключ, которые можно превратить в источник заработка, изобретение харьковских програмистов - готовые городские порталы CitySites Global в России появились не позднее 2014 года, когда оболочка сайтов была предложена на рынке сайтостроения Российской Федерации.  

Однако то, что по началу казалось лишь интересным и недорогим решением для организации бизнеса, сеть сайтов CitySites Global оказалась ширмой для украинской агитмашины. Более того, как выясняется, городские сайты созданы с целью получения мощной базы данных на пользователей, пользователей из стран СНГ и в самой России.

Готовый бизнес, предлагаемый компаней из Харькова, означает разработку порталов с информацией и новостями городов «под ключ». Платформа достаточно раскручена для старта и имеет развитый инструментарий по продвижению. При этом в тексте контракта с харьковскими владельцами оболочки сайта вроде бы нет ничего угрожающего. Но нет там и упоминаний о том, что именно из Харькова будут контролировать политику сайта, контент и работу с пользователми.

Таким образом СМИ, вроде работающее на рынке и в информационном поле России, оказывается под контролем специалистов с Украины. И информационная помойка, обещавшая самостоятельнсть и управление сайтом по франшизе, приводит к полной зависимости от харьковских разработчиков и развод на серьезные деньги за каждую дальнейшую модификацию и любые изменения на сайте.

В итоге более 100 сайтов CitySites Global, которые работаю в странах СНГ, приносят продажи "джинсы" и новости в стиле "чернухи". Фейки и скандалы - фирменный стиль харьковской редакции. В итоге сайт рассказывает не столько о городских событиях, сколько о депрессивной информационной помойке, которую контролируют из Харькова. Никакой независимой редакционной политики на сайте не будет. 

Новости будут строго о ужасах, которые якобы творятся в городах и в России в целом. Будут сливы грязных подробностей. При этом CitySites Global размещает рекламу казино и продажи украинских паспортов. Но, благодаря успехам харьковской команды, в России действует целая украинская пропагандистская машина. А реакции на ее работу от правоохранитльных органов все еще нет. 

Между тем, CitySites Global еще можно заподозрить в сливе частной информации. Так, в СБУ получают данные пользователей, которые выражают недовольство украинской политикой или собственное мнение о работе нацистских репрессивных органов Украины. Вот и почетная грамота от СБУ на имя главного редактора сайта Мариуполя 0629.com.ua Романенко. При этом очевидно, что Романенко получила такую награду именно за активное сотрудничество со спецслужбой, известной своими симпатиями в адрес неонацистских организаций Украины. 



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