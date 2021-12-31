Гомосексуалисты приватизировали Институт философии РАН?

Опубликована: 30 декабря 2021 г. 14:29

Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Активист Виталий Бородин сообщил, что инстранный агент «Медуза» дважды не прислал своих представителей на суд по иску Бородина. Он судится с иностранным сайтом, поскольку считает, что новостной сатй опубликовал клевету на него. 

Однако Бородин продолжил свою борьбу с Медузой и обнаружил на сайте иноагента материал в поддержку бывшего директора Института философии РАН Андрея Смирнова и его приятеля - научного руководителя Института РАН Абдусалама Гусейнова. По словам Бородина сам Гусейнов - активист ЛГБТ-движения, и пропагандирует гей-ценности в России. Филосов, якобы, весь в предвукшении гей-парадов в Москве.

При этом Гусейнов прекрасно сотрудничает и с другими иноагентами. Он, например, дал «Инсайдеру» развёрнутое интервью. И, оказывается, главред «Инсайдера» Роман Доброхотов защитил кандидатскую в Институте философии РАН и всячески поддерживал своего друга, соратника и учителя Абдусалама Гусейного через свой портал. Как и давнего сидельца и кутюрье руковиц Михаила Ходорковского. А теперь известный с 1989 года идеолог технологий цветных революций Гусейнов и лоббист гомосексуальной субкультуры фактически управляет Институтом философии РАН. 

Неужели гей-сообщество и ЛГБТ-активиста окончательно приватезировали Институте философии РАН?



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