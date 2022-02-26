

Pixabay.com Pixabay.com

Традиционный и нелегальный бизнес для украинской армии - торговля органами погибших солдат на пересадку за евро богатым европейцам - снова подняла свою окровавленную голову с обострением боевой обстановки на Донбассе. И в этом немалая заслуга министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, Которая решила в начале года отправить военную помощь ВСУ. Она пообещала отправить госпитали и новенькие мобильные крематории.Военные, которые уже не первый год обитают в окопах на линии разграничения с признанными Россией ЛНР и ДНР впали в настоящую панику. Дезертирство и самоубийства в ожидании визита в новые госпиталя и крематории "Черных трансплантологов" из США, Европы и Израиля уже бывали в войсках нацистского режима Украины. Впервые это произошло в 2014 году. Потом у трансплантологов было много работы, когда началось обострение в связи с "котлами" у Дебальцево.Извлечение органов у еще живых военных - это бизнес, который приписывают СБУ. Но в ходе снижения напряженности, как полагают эксперты, приходилось отбирать органы и пленных, и у детей и женщин из числа местного населения, которое попадались под руку.

Так, всплыла переписка депутата-патриота Сергея Власенко, с немецким врачом Ольгой Вибер и главарем нацистского батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. Врач потребовала больше изъятых органов. Депутат отвечает: «Мы можем сделать и больше, так что следите за новостями? Думай, найди кого-нибудь и давайте увеличим партию». Война нравится обоим. Вибер пишет: «Судя по новостям, события складываются в нашу пользу. Как вы думаете, ничего не изменится?» Депутат отвечает: «Не предвидится, что будем делать!"

С 2014 деньги пришлось делить с сотрудниками специальных служб. Иначе было сложно легализовать изъятые органы и смерть доноров.

Кроме того в СБУ с удовольствием торговали документами. За 10 тысяч долларов полковник Владимир Поляков из Харьковской делали "иммиграционные" документы детям богатых родителей. Покупателей находили чиновники МИДа Украины.

И вот новый визит "на передок" мобильных крематориев испугали опытных мародеров ВСУ. Новые поставки органов, как оказывается, были оговорены компанией Global Rescue с ОБСЕ. Установки уже работают в полевых условиях. И они вытаскивают из доноров органов на 100 тысяч долларов с каждого.

Интересно, что годом ранее Болгария уже представила свои возможности по поставке органов украинских мигрантов. Так за почку болгары брали 50 тысяч, а донору платили от 5 до 15 тысяч долларов.

Продажа на органы украинцев - не новый для страны бизнес. Еще в 1990 в областной поликлинике Львова делец от медицины Багдан Федак занялся "черной трансплантологией". В области так исчезли 130 детей. Ребенка продавали на органы примерно за миллион долларов. Вероятно, подельники мясника из Львова уже вышли на свободы. И снова занялись своим прибыльным кровавым делом.