Руководитель МУП Ижевска «ДРЭУ» оштрафован после обрушения остановочного комплекса

Опубликована: Сегодня 09:24

фото: vk.com/udmurtiya18rus
После обрушения остановочного комплекса общественного транспорта «ул. Ворошилова - ул. Салютовская» в Ижевске прокуратура с привлечением специалистов ОГИБДД УМВД провела проверку.

«По результатам проверки установлено, что на территории участка дороги, расположенной возле остановки, а также на территории остановочного пункта, своевременно не проведены снегоуборочные работы, допущено формирование снежных валов, что влечет за собой нарушение правил безопасности дорожного движения, угрозу жизни и здоровья граждан», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Удмуртии.

В адрес руководителя МУП г.Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» прокурором района внесено представление об устранении выявленных нарушений, должностное лицо – производитель работ МУП г. Ижевска «ДРЭУ», по результатам проверки, привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог), назначено наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что в Ижевске неравнодушные жители организовали субботник-флешмоб. Они очищают от снега и наледи остановочные площадки, пешеходные переходы и другие территории, обслуживание которых закреплено за МУП города Ижевска «ДРЭУ», и работники которого по каким-то своим причинам не справляются со своими обязанностями. 
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