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Самолет с телом экс-президента Удмуртии Александра Волкова приземлится в Ижевске вечером 22 мая
Опубликована: Сегодня 18:19 Самолет с телом экс-президента Удмуртии Александра Волкова вылетит из немецкого Кельна в 18:00 по московскому времени. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в окружении бывшего руководителя региона.
В понедельник, 22 мая, вечером самолет приземлится в Ижевске.
Александр Александрович Волков умер в субботу, 20 мая в Германии. Прощание в первым президентом Удмуртии пройдет 23 мая в Русском Драматическом театре. Отпевание и похороны состоятся в среду, 24 мая.