Самолет с телом экс-президента Удмуртии Александра Волкова приземлится в Ижевске вечером 22 мая

Опубликована: Сегодня 18:19

фото: udmurt.ru
Самолет с телом экс-президента Удмуртии Александра Волкова вылетит из немецкого Кельна в 18:00 по московскому времени. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в окружении бывшего руководителя региона.

В понедельник, 22 мая, вечером самолет приземлится в Ижевске.

Александр Александрович Волков умер в субботу, 20 мая в Германии. Прощание в первым президентом Удмуртии пройдет 23 мая в Русском Драматическом театре. Отпевание и похороны состоятся в среду, 24 мая.


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