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В Удмуртии в связи с кончиной Александра Волкова объявлен траур
Опубликована: Сегодня 12:28 В Удмуртии в связи с кончиной Александра Волкова объявлен день траура. Врио Главы республики Александр Бречалов подписал Указ об объявлении траурным днем 24 мая.
"В связи с кончиной 20 мая 2017 года Александра Александровича Волкова, первого Президента Удмуртской Республики, Почётного гражданина Удмуртской Республики, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким, постановляю:
1. Объявить 24 мая 2017 года днём траура в Удмуртской Республике.
2. В день траура на всей территории Удмуртской Республики приспустить государственные флаги Российской Федерации и Удмуртской Республики.
3. Предложить телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отменить в день траура развлекательные передачи и мероприятия.
4. Указ вступает в силу со дня его подписания.", - гласит текст указа.
Первый президент Удмуртии Александр Волков скончался 20 мая на 66-м году жизни. Прощание с Александром Волковым пройдет 23 мая с 11:00 до 19:00 в Русском Драматическом театре. Отпевание состоится 24 мая с 09:00 до 11:00 в Свято-Михайловском соборе. Похороны состоятся в 12:00 на Хохряковском кладбище.
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