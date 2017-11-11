Тело женщины извлекли из-под завалов обрушившегося в Ижевске подъезда жилого дома

Опубликована: Сегодня 10:36

фото: susanin.news
Тело женщины вытащили из-под завалов обрушившегося в Ижевске дома. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. Таким образом, число погибших в происшествии выросло до семи человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 23:00 пятницы, 10 ноября, часть завалов разобрана: 73 самосвала вывезли 1 145 тонн строительного мусора, что составило около 95% от общего объема. 

Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых два ребенка, двое мужчин и две женщины.

Напомним, что трагедия произошла 9 ноября. В четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261.



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