В Ижевске провели опознание погибших при обрушении дома

Опубликована: Сегодня 17:12

Известно о шести погибших: двое из них – несовершеннолетние, в том числе семилетняя девочка. От полученных в результате трагедии травм в больнице умерла пострадавшая женщина. Начата процедура опознания.

Видео взрыва, снятое камерой видеонаблюдения, позволяет предположить, что взрыв произошел в квартире в районе третьего этажа. В результате взрыва Полностью разрушены восемь трехкомнатных квартир, где проживали 28 человек, и магазин, находившийся на первом этаже, сообщает «Федерал Пресс».

Напомним, 9 ноября около 16:40 по местному времени в доме № 261 по улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв, предположительно, бытового газа.

Спасатели работают круглые сутки. В Ижевск прибыли порядка 100 спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда из Красноярска, силы центра «Лидер» и отряда «Центроспас», 30 человек из Уфы, 18 человек из Казани, 20 из Набережных Челнов. Группировка МЧС, задействованная на разборе завалов, составляет около 500 человек и 120 единиц техники. Всего в зоне ЧС работает более 1 тыс. человек и 200 единиц техники.

Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин сообщил, что 130 сотрудников МВД обеспечивает порядок на территории ЧС. 20 экипажей дорожно-патрульной службы обеспечивают проводку колонн со спецтехникой.

Полиция восстанавливает документы пострадавших и обеспечивает доступ в квартиры для тех жильцов дома, которым необходимо забрать документы или домашних животных из уцелевших квартир.

Дом № 261 по улице по ул. Удмуртской в Ижевске построен в 1990 году. Всего здесь находится 199 квартир, где живут 540 жителей. 

В Ижевск прибыл и глава МЧС России Владимир Пучков. По его словам пятый подъезд дома, где произошло обрушение, восстановлению не подлежит, шестой – представляет опасность. По предварительным данным, под завалами еще находятся два человека. Кроме того, Пучков предложил банковским структурам списать долги пострадавших. Работодатели, по мнению министра, могли бы отправить работников, проживавших в обрушившемся доме, в неоплачиваемые отпуска и оказать им материальную помощь.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что уже выплачиваются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Пострадавшим положены и другие выплаты - 1 млн рублей за каждого погибшего, 200 тыс. за вред здоровью и 400 тыс. за тяжкий вред здоровью. Начата работа по обеспечению жильем тех, кто его лишился.

Люди были направлены в близлежащую школу № 86, но эвакуированным пришлось покинуть эту школу из-за звонка с ложным сообщением о минировании школы. По Ижевску прокатилась волна телефонного террора. Сообщения о минировании практически всех крупных торговых центров вынудили сотрудников Росгвардии обследовать множество объектов в столице Удмуртии. Взрывные устройства обнаружены не были. 

Министр МВД по Удмуртии Александр Первухин сообщил, что по факту ложных звонков о минировании зданий заведено уголовное дело. Кроме того, Следственный комитет России начал расследование  уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В результате обрушения  девочка с тяжелыми травмами остается больнице, а двое пострадавших с более легкими повреждениями отпущены на амбулаторное лечение.

11 и 12 ноября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.



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