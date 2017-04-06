Правительство Удмуртии отправлено в отставку после ареста экс-главы республики Соловьева

Опубликована: Сегодня 17:07

фото: udmurt.ru
Правительство Удмуртии сегодня отправлено в отставку в связи досрочным прекращением полномочий экс-главы республики Александра Соловьёва. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, указ об этом появился 6 апреля.
Напомним. 4 апреля Главу Удмуртии задержали и доставили в Москву. Ему вменяется взятка в размере более 140 млн рублей. Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия.

Теперь обязанности главы региона исполняет Александр Бречалов, секретарь Общественной палаты России и сопредседатель центрального штаба ОНФ. 


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