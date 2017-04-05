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Александру Соловьеву, экс-главе Удмуртии, предъявили обвинение
Опубликована: 4 Апреля 2017 г. 18:31 Бывшему Главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, решается вопрос об избрании в отношении Александра Соловьева меры пресечения.
Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил задержанного главу Удмуртии Александра Соловьева от должности в связи с утратой доверия. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности назначили секретаря Общественной палаты Александра Бречалова.
Напомним, что по версии следствия на протяжении двух лет Александр Соловьев получил от представителей фирм, осуществляющих строительство мостов через реку Кама и реку Буй в Удмуртской Республике, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. После появилась информация о том, что в деле главы Удмуртии Александра Соловьева появились еще четыре фигуранта.