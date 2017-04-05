Александр Соловьев арестован Басманным судом Москвы на два месяца

Опубликована: Сегодня 10:22





Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева на 2 месяца. Обвиняемый в коррупции отказался давать показания и признавать вину, и заключение о том, что в СИЗО ему придется провести до 4 июня, выслушал молча.



«Суд постановил арестовать Соловьева Александра Васильевича на 2 месяца до 4 июня 2017 года», - сказал судья во время заседания.



Защита бывшего руководителя Удмуртии просила поместить Соловьева под домашний арест, однако суд посчитал, что в таком случае он, благодаря своим связям, может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей, а также угрожать им. Также судья посчитал, что обвиняемый в получении крупной взятки, может уничтожить вещественные доказательства, предметы и документы, имеющие значение для производства уголовного дела.



«Обвиняемый вам понятна суть постановления?», - спросил у Соловьева судья. «Да», - коротко ответил экс-глава Удмуртской республики, после чего журналистов попросили удалиться из зала суда.





Ранее информагентство «Сусанин» сообщало, что вина бывшего чиновника подтверждается показаниями другого фигуранта уголовного дела, находящегося под домашним арестом экс-заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева, который дал «обличительные показания» на своего высокопоставленного тезку.



Напомним, ранним утром 4 апреля чиновника задержали и в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере более 140 млн рублей. Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.



Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александра Бречалова, секретарь Общественной палаты России и сопредседатель центрального штаба ОНФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.